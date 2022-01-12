Отставки в правительстве России могут произойти из-за пенсий

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов спрогнозировал массовые отставки правительственных кадров из-за недостаточных прибавок к пенсионным выплатам. По словам политика, обесценивание пенсий и невозможность увеличить выплаты на реальный процент инфляции спровоцирует отсев кадров в правительственном органе, передает «Primpress.ru».

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал предполагаемый сценарий отсеивания некоторых кадров в правительстве РФ. Политик напомнил, что за последние 5 лет пенсии были увеличены в среднем всего на 3 тысячи рублей, что доказывает неспособность правительственного сегмента обеспечить достойное существование российским пенсионерам.

«Нужно найти ответственных за процесс обесценивания пенсий, за девальвацию социальных выплат и принять для них соответствующие кадровые решения. Если человек не справляется с возложенной на него задачей, он должен быть отстранен», - прокомментировал Сергей Миронов.

Депутат подчеркнул, что среднее обесценивание пенсий в РФ достигло уже 8-10%, при том что рост цен на продовольственную корзину и товары первой необходимости продолжает расти в геометрической прогрессии.

«Правительство должно выполнить свое обещание, и повысить пенсии на уровень фактической инфляции, ее реального проявления — по итогам 2021 года, инфляция составила 8.39%», - добавил Миронов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей