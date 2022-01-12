Российским пенсионерам введут рекордный процент индексации пенсий в 2023 году по решению Путина

Президент РФ Владимир Путин принял решение о рекордной за последние шесть лет индексации пенсий. Об этом сообщает PRIMPRESS, отмечая, что теперь пенсионеры знают, какое увеличение пенсий запланировано на текущий год.

Как известно, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. И это ниже уровня инфляции 2021 года, которая, предварительно, составила 8,39%.

При этом в Конституции записано, что пенсии должны повышаться ежегодно на уровень не ниже инфляции.

Глава государства еще в декабре заявил, что ситуация с индексацией не останется без внимания и дал поручение правительству разработать варианты решения данного вопроса. И теперь стало известно, что ставку индексации повысят до 8,6%.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю проидексировать пенсии чуть выше инфляции, сейчас она ожидается на уровне 8,4%, а повысим на 8,6%, с небольшим зазором», – сказал президент.

На заседании правительства Путин подчеркнул, что сейчас крайне важно максимально быстро провести «необходимые процедуры», чтобы выплатить пенсионерам пенсии с учетом повышенной ставки индексации. Тем, кому пенсию выплатили с индексацией в 5,9%, начислят доплату.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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