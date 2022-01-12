США экспортировали в ЕС почти в пять раз больше газа, чем Россия

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США экспортировали в ЕС почти в пять раз больше газа, чем Россия
Экономика / В Мире
Фото из открытых источников

Поставщики сжиженного природного газа рекордно обошли «Газпром» в Европе. США экспортировали на территорию ЕС в 5 раз больше, чем Россия, пишут СМИ.

Танкеры из США ежесуточно доставляют на территорию Европы порядка 250 млн кубометров топлива. А это, как подчеркивает издание «Южный Федеральный», практически впятеро превышает поставки «Газпрома». Российская компания поставляет Старому Свету только 54 млн кубометров.

Ранее деловое агентство Bloomberg уже обратило внимание на то, что Штаты использовали в своих целях решение России придерживаться поставок газа в рамках ранее заключенных газовых контрактов, не превышая указанные объемы. В результате США отправили в Европу порядка 20 газовых танкеров с конца 2021 года.

Аналитики газотранспортной компании Eustream указывают, что «Газпром» даже снизил поставки газа. В период с 1 по 9 января они даже не доходили до стандартных объемов. Сколько кубометров считается стандартным объемом, не уточняется.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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