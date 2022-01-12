Каждый россиянин получит по 10 тыс. рублей с 18 января: деньги упадут на карту «Мир»

Во второй половине этого месяца все российские граждане могут получить в среднем по 10 тысяч рублей. Ожидается, что уже после 18 января начнется перечисление денежных средств. Речь идет о запуске программы туристического кешбэка, в рамках которой правительство обещает вернуть россиянам 20 % от стоимости путешествия.

Важно, чтобы поездка была приобретена на сайте мирпутешествий.рф и оплачена банковской картой «Мир». На эту карту вернутся средства после того, как путешествие будет забронировано и оплачено. Деньги будут перечислены в течение пяти дней после оплаты. С одного бронирования можно будет вернуть по максимуму 20 тысяч рублей. В среднем на одного человека сумма выплаты составляет около 10 тысяч рублей. Если поездку оплачивает семья, то сумма кешбэка будет еще выше.

Как сказали в Ростуризме, нынешний этап данного кешбэка продлится до 12 апреля. А в путешествие можно будет отправиться до 30 апреля. Осенью программу снова запустят, пишет primpress.ru .

По словам специалистов, рассчитывать на получение такой выплаты могут все россияне, вне зависимости от региона проживания. Главным условием для получения денег является наличие карты «Мир».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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