Очередной электронный террорист «заминировал» одновременно объекты в обеих столицах и назвался Навальным

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Очередной электронный террорист «заминировал» одновременно объекты в обеих столицах и назвался Навальным
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

На электронную почту Колпинского райсуда Санкт-Петербурга пришло письмо с очередными угрозами совершения терактов. 

В этот раз аноним подписался отбывающим срок наказания в местах лишения свободы Алексеем Навальным. Причём, послав сообщение на почту суда, неизвестный «заминировал» не его здание, а другие объекты – офисы компаний «Яндекс» и «ВКонтакте», расположенные в обеих столицах.

Для отправки письма автор использовал анонимную почту сервера OnionMail, на поиск «сюрприза» сотрудникам полиции он дал два часа, в противном случае, уверяет неизвестный, устройства будут приведены в действие.

Напомним, что у «Яндекса» в Петербурге один офис, у компании «Вконтакте» - три.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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