Некоторые граждане в РФ получат на карту в январе 2022 года 16 тыс. рублей от соцзащиты

В ближайшие дни некоторые россияне получат на свои банковские карты выплату, средний размер которой составляет 16 000 рублей. Средства придут по линии социальной защиты населения, пишет издание PRIMPRESS.

Речь идет о россиянах, которым присвоено звание почетного донора. Оно присуждается и выдается специальный нагрудный знак тем, кто безвозмездно сдает кровь не менее 40 раз (или 60 раз плазму). Такой статус дает право на получение ежегодной разовой выплаты.

С 2022 года она была проиндексирована. В среднем по регионам России эта сумма составляет порядка 16 000 рублей.

Для того, чтобы оформить данную выплату, обладателям нагрудного знака почетный донор следует обратиться в ближайшее региональное отделение социальной защиты и подать заявление. К нему необходимо прикрепить пакет подтверждающих документов. В частности, паспорт, СНИЛС и непосредственно знак почетного донора.

Издание уточняет, что те россияне, которые в органы социальной защиты подавали заявление в декабре минувшего года, в 2022-ом на получение средств могут рассчитывать уже с 14 января.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей