Эксперты рассказали, у работников каких отраслей в 2022 году вырастет зарплата

Россия может разместить ракеты «на заднем дворе» США в ответ на отказ НАТО вести переговоры по нерасширению альянса на восток. Москва может начать
Более 100 предприятий Санкт-Петербурга готовы открыто отказаться от проверки у своих клиентов QR-кодов. Об этом заявил предпринимать Александр
Активисты движения «Петербург – город перемен» провели опрос среди горожан, чтобы выяснить как они оценивают качество работы губернатора Александра
Смольный составил единый список катков и лыжных трасс в пределах Санкт-Петербурга. Горожане в ответ заявили, что в них нет надобности из-за ситуации
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий заявил о создании государственного органа, который будет отвечать за уборку внутриквартальных
Из-за заморозков и предстоящего резкого потепления в Петербурге обострится ситуация с сосульками. 13 января в городе ожидается плюсовая температура,
Смольный не стал запрещать петербургским предприятиям работать в новогоднюю ночь, но с 2 января 2022 года ввел систему QR-кодов. После праздников
Власти Петербурга очевидно решили немного подправить статистические данные о вакцинации от коронавируса. Последние цифры, опубликованные Смольным,
Первый рабочий день после новогодних праздников обернулся для петербуржцев семибалльными пробками. Горожане массово опаздывали на работу из-за
Поставщики сжиженного природного газа рекордно обошли «Газпром» в Европе. США экспортировали на территорию ЕС в 5 раз больше, чем Россия, пишут СМИ.
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