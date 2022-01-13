Эксперты рассказали, у работников каких отраслей в 2022 году вырастет зарплата

Отечественные специалисты в своих прогнозах на 2022 год указали, что острый дефицит кадров, который наблюдается в последнее время в отдельных отраслях, может привести к существенному повышению зарплат. Оплата труда редких специалистов может подняться в пределах 10-15%, сообщает Primpress со ссылкой на неназванных известных аналитиков.

Пандемия коронавируса серьезно ударила по рынку труда, в том числе по российскому. Возник существенный дисбаланс между спросом и предложением по рабочей силе. Ряд отраслей, таких как сельское хозяйство, IT, туризм, индустрия красоты и сфера услуг, испытывают острый дефицит кадров.

Ситуация усугубит отток гастарбайтеров из страны по причине все той же пандемии. В этой связи работодателям ничего не остается, кроме как завлекать новых сотрудников повышением зарплат.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей