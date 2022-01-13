Часть граждан в РФ обрадовали новой выплатой на карту 8400 рублей с 15 января

После 15 января вырастет одна из выплат, которую могут получить работающие россияне. Речь идет о денежной выплате по временной нетрудоспособности, сообщает PRIMPRESS .

С 2022 года в России выросли выплаты по больничным, что важно для работающих граждан. Теперь минимальный размер такой выплаты не может быть ниже 439 рублей в день. Максимальный размер установлен на уровне 2572 рублей.

Размер выплаты зависит от таких составляющих, как размер зарплаты заболевшего сотрудника и его стажа работы. Понятно, что чем они больше, тем больше будет сумма выплаты.

Эксперты уже подсчитали, что в среднем выплата по больничному за день будет 1 203 рубля. А поскольку на больничном в среднем проводят россияне одну неделю, то им за этот период начислят в среднем 8 421 рубль.

Важно также знать, что теперь в России действуют электронные больничные. Это упростит процесс начисления выплат. Работнику не понадобится сдавать листки нетрудоспособности по месту работы. Вся информация о пропущенных по болезни днях пойдет к работодателю автоматически.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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