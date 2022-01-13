Риск дефолта РФ подскочил почти на 20%

Эксперты сообщили о высоком риске дефолта из-за безрезультатности недавних переговоров с НАТО — указывается, что оценка риска инвестирования в российский госдолг повысилась почти на 20%, передает «РБК».

Согласно данным специалистов, 13 января пятилетний CDS-спред на Россию увеличился на 26 базисных пунктов — таким образом, восприятие международными финрынками странового риска РФ повысилось почти на 20%. Такой крупный скачок страновой риск-премии значительно усиливает риски российского дефолта, что с учетом продолжающейся пандемии коронавируса практически наверняка состоится в ближайшей перспективе. Эксперты пояснили, что после заявлений российских властей о безрезультатности переговоров с НАТО касательно гарантий безопасности, страховка от дефолта в РФ значительно подорожала — и даже крепкие макроэкономические и фискальные резервы России не смогут снизить риск предстоящего дефолта. Также указывается, что отсутствие соглашений с США в вопросах перемещения российских войск на своей территории увеличило до 763 б.п. стоимость пятилетней страховки от дефолта по государственным обязательствам Украины.

«Сформированные уровни CDS на суверенный долг России отображают, что инвесторам необходимо примерно 162 тысячи долларов в год на страховку от дефолта по российским госбумагам — причем такая стоимость актуальна на 5-ти летний период», - прокомментировали эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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