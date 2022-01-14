Неработающим пенсионерам в РФ разъяснили, как рассчитать свой новый размер пенсии после указа Путина

Пенсионеры в России могут самостоятельно рассчитать новый размер своей пенсии - речь о сумме после индексации выплат на 8,6%. Сделать это очень легко, надо совершить лишь несложное умножение - никакая специальная формула в данном случае не нужна.

Пенсионерам страны для подсчета выплаты необходимо взять сумму пенсии, которая выплачивалась в минувшем году, и умножить ее на 1,086. Сумма, которая получится, и будет размером пенсии уже после обновленной январской индексации.

Можно высчитать и непосредственно размер прибавки. Для этого от новой суммы пенсии следует отнять ту, которую человек получал до повышения в 2022 году. Разница и будет размером индексации в денежном, а не процентном, выражении.

Напомним, изначально пенсии в России с января были проиндексированы по плановому показателю - на 5,9%. Однако инфляция по итогам минувшего года составила 8,39%.

Президент Владимир Путин 12 января предложил правительству проиндексировать пенсии на уровень чуть выше инфляции - 8,6%.

Новую индексацию пенсий решено оформить с 1 января. Тем неработающим пенсионерам, кому пенсии пришли, проиндексированные на 5,9%, не стоит переживать - им будет произведена доплата.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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