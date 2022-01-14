Пенсия вырастет: 5 изменений для работающих российских пенсионеров в 2022 году

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Пенсия вырастет: 5 изменений для работающих российских пенсионеров в 2022 году
Экономика
Фото из открытых источников

После изменений, внесенных властями в конце предыдущего года в действующее законодательство, изменятся выплаты для работающих пенсионеров.

Так, с 2022 года будет по-новому оплачиваться больничный. Это касается как тех, то не вышел на пенсию, так и работающих пенсионеров. Поскольку состоялся переход на электронные больничные, сведения о нетрудоспособности работника будут поступать из поликлиники напрямую в ФСС, а работодателю уже будут сообщаться в рамках электронного документооборота.

Работающим пенсионерам предоставляется возможность получить налоговый вычет. Это часть суммы, потраченной на платное лечение и обучение. Можно оформлять выплаты как на траты на себя, так и на лечение и обучение детей. Теперь упрощен порядок оформления налогового вычета.

Вырастут зарплаты за счет повышения минимального уровня зарплаты труда. На федеральном уровне минимальный уровень зарплаты теперь установлен на уровне 13 890 рублей. Повышение МРОТ предполагает и повышение зарплаты, но важно понимать, что зарплаты работодатели не обязаны повышать ежегодно.

Вырастут некоторые пенсионные выплаты работающим пенсионерам. Это касается тех пенсионеров, которым назначена социальная или государственная пенсия. Такие пенсии повысят с 1 апреля на 7,7%.

И, конечно же, в августе пересчитают пенсии с учетом заработанных за год пенсионных баллов. Стоимость одного ИПК в этом году увеличилась до 104,69 рубля. То есть, максимальная прибавка в августе за 3 балла составит 314,07 рубля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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