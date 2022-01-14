Пенсионеры в РФ получат новую выплату в 2 тысячи рублей с 15 января

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Пенсионеры в РФ получат новую выплату в 2 тысячи рублей с 15 января
Экономика
Фото из открытых источников

После 15 января пенсионеры смогут получить по 2 тыс. рублей к основной пенсии. О том, что это за выплата, рассказывает информационный ресурс PRIMPRESS.

Дополнительный денежный бонус решил предоставить пенсионерам банк ВТБ. Это один из крупнейших банков страны и многие пенсионеры получали в этом банке карты, на которые им приходят пенсии.

Для тех клиентов, которые оформили начисление пенсии на мультикарту ВТБ «Мир», придет бонус в размере 2 тыс. рублей. Действовать акция будет до 30 апреля. То есть, всем новым клиентам банка, которые впервые оформляют мультикарту ВТБ «Мир» для получения пенсии, банк дарит 2 тыс. рублей. И важно то, что этот бонус в виде денег, которые можно потратить на любые цели, или вообще снять в виде наличных.

Придет этот бонус после 15-го числа следующего месяца после зачисления первой пенсионной выплаты. Поэтому те, кто оформил карту в прошлом году и в декабре получил свою первую пенсию, получит бонус после 15 января.

Стоит отметить, что воспользоваться бонусом смогут только те, кто до 1 сентября 2021 года не получал пенсию на счета этого финучреждения в течение трех месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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