Пенсионерам в РФ рассказали о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4 тыс. рублей

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Пенсионерам в РФ рассказали о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4 тыс. рублей
Экономика
Фото из открытых источников

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поведала, как пенсионерам можно увеличить размер пенсии на 4000 рублей. Ее слова приводит издание PRIMPRESS.

По словам Киреевой, увеличить размер пенсии можно с помощью специальной справки. Причем, важно получить ее в расширенной версии, с полной информацией о лицевом счете человека на заслуженном отдыхе.

Как известно, размер страховой пенсии зависит во многом от суммы накопленных пенсионных баллов. Поэтому пенсионеру следует добиваться включения в стаж утерянных периодов работы. В этом случае можно рассчитывать на увеличение страховой выплаты по старости.

Отныне в общий трудовой стаж могут быть включены периоды, которые ранее не учитывал ПФР при назначении пенсии. Киреева посоветовала пенсионерам обратиться в территориальные органы ведомства и затребовать полную выписку из личного дела.

После ее получения можно наглядно увидеть, какие периоды работы учтены не были, и добиться их включения в трудовой стаж. При учете этого стажа пенсия может увеличиться до 4 тысяч рублей.

В расширенной версии данной справки непременно должны быть указаны данные о трудовом стаже и прописаны периоды, которые учитывались и не учитывались при начислении человеку пенсии.

Документ также должен содержать информацию о пенсионных взносах и пенсионных коэффициентах.

Выдается данная справка бесплатно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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