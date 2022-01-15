Пенсионерам в РФ рассказали о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4 тыс. рублей

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед
Поставщики сжиженного природного газа рекордно обошли «Газпром» в Европе. США экспортировали на территорию ЕС в 5 раз больше, чем Россия, пишут СМИ.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий заявил о создании государственного органа, который будет отвечать за уборку внутриквартальных
Из-за заморозков и предстоящего резкого потепления в Петербурге обострится ситуация с сосульками. 13 января в городе ожидается плюсовая температура,
Власти Петербурга очевидно решили немного подправить статистические данные о вакцинации от коронавируса. Последние цифры, опубликованные Смольным,
Отремонтированный на 102 миллиона рублей участок дороги на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге разворотили коммунальщики для ремонта водовода. Из-за
Петербургский губернатор Александр Беглов получил ответ на свое обращение к журналистам в честь Дня печати. Представители прессы призвали
Активисты Петербурга ответили Смольному на провал «мусорной реформы» в Северной столице. Команда муниципального депутата Федора Грудина создала
Центр компетенций Петербурга по вопросам формирования комфортной городской среды был создан с целью налаживания диалога между бизнесом, горожанами и
Жители Санкт-Петербурга, недовольные ситуацией с некачественной уборкой снега и мусорным коллапсом в городе, креативно подошли к вопросу того, как
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