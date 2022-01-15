Пенсионерам в РФ рассказали о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4 тыс. рублей

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поведала, как пенсионерам можно увеличить размер пенсии на 4000 рублей. Ее слова приводит издание PRIMPRESS .

По словам Киреевой, увеличить размер пенсии можно с помощью специальной справки. Причем, важно получить ее в расширенной версии, с полной информацией о лицевом счете человека на заслуженном отдыхе.

Как известно, размер страховой пенсии зависит во многом от суммы накопленных пенсионных баллов. Поэтому пенсионеру следует добиваться включения в стаж утерянных периодов работы. В этом случае можно рассчитывать на увеличение страховой выплаты по старости.

Отныне в общий трудовой стаж могут быть включены периоды, которые ранее не учитывал ПФР при назначении пенсии. Киреева посоветовала пенсионерам обратиться в территориальные органы ведомства и затребовать полную выписку из личного дела.

После ее получения можно наглядно увидеть, какие периоды работы учтены не были, и добиться их включения в трудовой стаж. При учете этого стажа пенсия может увеличиться до 4 тысяч рублей.

В расширенной версии данной справки непременно должны быть указаны данные о трудовом стаже и прописаны периоды, которые учитывались и не учитывались при начислении человеку пенсии.

Документ также должен содержать информацию о пенсионных взносах и пенсионных коэффициентах.

Выдается данная справка бесплатно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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