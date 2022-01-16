Сбербанк России обрадовал всех россиян в возрасте до 67 лет новым бонусом

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Сбербанк России обрадовал всех россиян в возрасте до 67 лет новым бонусом
Экономика
Фото из открытых источников

Для тех, кому не исполнилось 68 лет, Сбербанк предоставляет возможность получить помощь, если они окажутся в непростой жизненной ситуации.

Дочерняя компания  крупнейшего в стране банка «СберСтрахование» оформляет страховку людям на случай особо опасных заболеваний. А это значит, что в сложной ситуации при развитии такого заболевания страховая компания возьмет на себя расходы, пишет PRIMPRESS.

Предлагаемый страховой полис покрывает лечение при онкологии, также при необходимости нейрохирургических вмешательств или в случае операции на сердце. По такой страховке лечиться можно будет не только в России, но и в клиниках в Израиле, Южной Корее, Испании и Турции.

Сумма покрытия такого полиса зависит от ситуации. При лечении онкологии в России она составит максимум 6 млн рублей. Но если лечение будет проходить за рубежом, то сумма страхового полиса может увеличиться до 20 млн рублей.

Оформить такой страховой полис можно на человека в возрасте от 0 до 67 лет, и действует он три года. Важно, что оформляется он даже в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

«Мы подберем нужную больницу, оплатим проезд и проживание к месту лечения для пациента и одного сопровождающего, поможем оформить необходимые документы, окажем визовую поддержку. Важно, что в покрытие входит оплата медикаментов на время амбулаторного лечения, а также психологическая поддержка пациента», - сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Она добавила, что так для клиента будут созданы наиболее комфортные условия, что позволит сконцентрироваться на выздоровлении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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