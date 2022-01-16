С 1 февраля пожилым гражданам в России увеличат ЕДВ и НСУ до 4 тыс. рублей

Со следующего месяца 2022 года, с февраля, в России увеличиваются размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ) на 8,4%, сообщает издание «ФедералПресс». Выплаты вырастут до 4000 рублей.

Пенсионеры, которые входят в число федеральных льготников, будут получать больше. Увеличатся выплаты гражданам, которые имеют определенную группу инвалидности, «чернобыльцам», ветеранам боевых действий и участникам ВОВ.

Сумма выплат напрямую зависит от категории, в которую входит получатель. К примеру, люди с первой глупой инвалидности вправе рассчитывать на сумму в размере 4 430 рублей. Инвалидам второй группы положены ежемесячные выплаты в размере 3 164 рубля. Пособие для инвалидов третьей группы составит 2533 рубля.

Через две недели вырастет и стоимость набора социальных услуг. Граждане на заслуженном отдыхе вправе заменить НСУ на денежную выплату, стоимость которой эквивалентна стоимости данного набора.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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