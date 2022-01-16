Россиянам сообщили о том, кто получит по 4 590 рублей с 1 февраля

С 1 февраля этого года некоторые россияне получат прибавку к своему доходу. Речь идет о трудоустроенных гражданах. Согласно российскому трудовому законодательству, работодатели обязаны повышать размер заработных плат на уровень инфляции. Такая индексация должна быть произведена 1 февраля. Ранее Росстат заявил, что зарплаты следует проиндексировать на 8,4%. Для граждан, которые получают средний оклад, размер прибавки может составить 4 тысячи 590 рублей. Стоит сказать, что новые средства россияне будут получать ежемесячно, пишет konkurent.ru .

Отметим, что согласно данным Росстата, средняя зарплата граждан России по состоянию на конец минувшего года составила 54 тысяч 649 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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