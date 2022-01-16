Россиянам сообщили о том, кто получит по 4 590 рублей с 1 февраля

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Россиянам сообщили о том, кто получит по 4 590 рублей с 1 февраля
Экономика
Фото из открытых источников

С 1 февраля этого года некоторые россияне получат прибавку к своему доходу. Речь идет о трудоустроенных гражданах. Согласно российскому трудовому законодательству, работодатели обязаны повышать размер заработных плат на уровень инфляции. Такая индексация должна быть произведена 1 февраля. Ранее Росстат заявил, что зарплаты следует проиндексировать на 8,4%. Для граждан, которые получают средний оклад, размер прибавки может составить 4 тысячи 590 рублей. Стоит сказать, что новые средства россияне будут получать ежемесячно, пишет konkurent.ru.

Отметим, что согласно данным Росстата, средняя зарплата граждан России по состоянию на конец минувшего года составила 54 тысяч 649 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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