Пожилым россиянам решили разово выплатить по 10 тыс. рублей в январе 2022 года

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Пожилым россиянам решили разово выплатить по 10 тыс. рублей в январе 2022 года
Экономика
Фото из открытых источников

Российские пенсионеры могут рассчитывать на еще одну разовую выплату в размере 10 тысяч рублей — об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ. Указывается, что выплаты начнут поступать в конце января текущего года на банковские карты граждан. Об этом информирует «Primpress.ru».

Новая единовременная денежная помощь от государства станет доступна для российских пенсионеров уже в января 2022 года. По комментарию представителей ПФР, правом получения указанной материальной помощи будут обладать те пенсионеры, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса — а кроме этого, имеют постоянные пенсионные начисления от государства. 

Депутат Госдумы Василий Власов отметил, что такие разовые выплаты станут дополнительным стимулом для пожилого населения РФ, а также существенной мерой поддержки в условиях пандемии коронавируса. При этом известно, что окончательное решение касательно предоставления выплаты в 10 тысяч рублей отечественным пенсионерам огласит премьер-министр РФ Михаил Мишустин — данная инициатива должна быть введена либо отдельным указом президента, либо постановлением правительства РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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