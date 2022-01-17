БПЛА ОБСЕ обнаружил в Донбассе 50 новых танков и 25 артиллерийских орудий

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БПЛА ОБСЕ обнаружил в Донбассе 50 новых танков и 25 артиллерийских орудий
Украина
Фото из открытых источников

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе в своем свежем отчете информирует о том, что на территориях самопровозглашенных республик наблюдается большое скопление бронетехники и тяжелой артиллерии. Это вооружение, как отмечается в документе, размещено в нарушение линий отвода.

Бронетехнику и тяжелую артиллерию на территориях, которые контролируются украинским ополчением, обнаружил принадлежащий миссии беспилотник малого радиуса действия. Так, утверждается, что аппарат на полигоне близ Бугаевки (это 37 километров от Луганска) увидел 26 гаубиц. В трех десятках километров от Донецка, около Новоселовки, аппаратом были замечены 7 танков. 

Также сообщается, что на территориях ополчения, за линиями разграничения, но вне выделенных мест хранения вооружения, БПЛА зафиксировал 3 ЗРК, 50 танков, 15 самоходных артустановок и 10 буксируемых артустановок.

ОБСЕ также акцентирует внимание на том, что по беспилотнику, который мониторил обстановку на территории самопровозглашенных ЛДНР, открывался огонь из стрелкового оружия. Произошло это, когда дрон пролетал над населенным пунктов Василевка.

Также сообщается о том, что дрон пытались дезориентировать, заглушив сигнал GPS, практически на этой же территории. Однако специалисты не знают, кто стоит за помехами. Глушить сигнал одинаково успешно могли как бойцы ополчения, так и украинские войска, передает «Военное дело».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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