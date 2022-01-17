Российские пенсионеры получат доиндексацию январской пенсии в размере 2,7% в феврале

Российские пенсионеры получили пенсию за январь, проиндексированную только по плановому показателю - на 5,9%. В то же время уже, практически, каждый человек на заслуженном отдыхе в стране знает, что пенсия повышается на уровень выше инфляции - на 8,6%. Доначисление недостающих 2,7% состоится после того, как будут внесены соответствующие поправки в закон о бюджете. Об этом в беседе с «Комсомолкой» поведал профессор финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

Поправки, по его словам, должны быть приняты в течение двух недель с момента их внесения, поскольку необходимо будет проведение голосования в Госдуме и в Совфеде. После этого документ должен завизировать глава государства. Учитывая, что на это необходимо время, профессор допускает, что повышенные с учетом нового показателя индексации пенсии пенсионеры страны получат уже в феврале. Тогда же им будет выплачена и разница в индексации.

«Как только такой закон появляется, Пенсионный фонд осуществляет пересчет пенсий неработающим пенсионерам. Если индексация за январь была произведена в размере 5,9%, то далее доначисляется пенсия на размер дополнительной индексации — 2,7%», - отметил Сафонов.

Он уточнил, что недостающие за январь деньги могут прийти отдельно в виде доплаты. Но, с большей долей вероятности, можно говорить о том, что эту сумму перечислят вместе с февральской пенсией. А ее всем неработающим пенсионерам страны проиндексируют так, как и положено - на 8,6%.

Напомним, что не все российские пенсионеры могут рассчитывать на такое повышение. Работающие снова остаются за бортом индексации. Она для этой категории «заморожена» еще с 2016 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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