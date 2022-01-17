Неожиданное решение Минфина поставило под вопрос сезонный рост рубля

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Неожиданное решение Минфина поставило под вопрос сезонный рост рубля
Экономика
Фото из открытых источников

Риски девальвации российской валюты продолжают оставаться высокими. За минувшую неделю курс рубля к доллару снизился на процент. Но этот результат специалисты называют хорошим - бывало и похуже.

Как рассказали аналитики журнала «Эксперт.ру», главный внутренний негатив для национальной валюты исходит от Минфина. Имеется в виду его довольно неожиданное решение нарастить объем покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила на 60,5% или до 36,6 млрд руб. в день.

Этот масштабный спрос на валюту оставил рубль без шансов. Аналитики также обратили внимание на то, что параллельно с этим дополнительное давление на российскую валюту оказали обрушившиеся акции, особенно ОФЗ.

В течение прошлой недели индекс Мосбиржи гособлигаций обвалился почти на 4,3%. Это, подчеркивают аналитики, рекорд с марта 2020 года. Тогда инвесторы на фоне первой ковид-волны и связанного с ней кризиса ликвидности массово избавлялись от акций.

Доходность даже десятилетних облигаций федерального займа стала выше 9% годовых. Это демонстрирует уверенность трейдеров в том, что регулятор наверняка снова повысит ключевую ставку - минимум, на пол процентных пункта, до 9%. Но самое главное, это будет показателем того, что цикл повышения процентной ставки не завершен. Стало быть, об уверенности и стабильности рубля говорить пока не приходится.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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