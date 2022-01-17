В Петербурге заведено уголовное дело по факту смерти восьмимесячного ребёнка

К вечеру 17 января стали известны результаты экспертизы, проводимой по факту гибели ребёнка, умершего накануне в Красногвардейском районе города.

Полицейских о случившемся известил дедушка малыша. Тело погибшего отправили в морг для проверки, а сотрудники полиции и СК начали проводить следственные мероприятия по месту проживания родителей, направленные на изучение обстоятельств произошедшего.

Выяснилось, что семья числится в неблагополучных. Отец – безработный, сейчас находится под следствием, мать также безработная, неоднократно привлекалась к административной ответственности по поводу неисполнения родительских обязанностей. Женщина уже лишена родительских прав на старшего сына.

Уголовное дело возбуждено в связи с тем, что у погибшего ребёнка обнаружена черепно-мозговая травма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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