Некоторым категориям граждан в РФ разово выплатят по 10000 рублей с 19 января 2022 года

С 19 января некоторые категории россиян разово получат выплату в 10 тыс. рублей.

В Пенсионном фонде России сообщили, кому будет начислена такая выплата, передает PRIMPRESS . Выплату получат 4 категории граждан после обращения в ПФР.

В 2022 году многие выплаты будет оформлять Пенсионный фонд, а не отделения социальной защиты населения. В числе таких выплат и разовые пособия. Это выплаты репрессированным во времена СССР, репрессированных на территории бывших советских республик, репрессированным по политическим мотивам, но реабилитированным, а также наследники этих категорий граждан.

Компенсация может быть назначена не только тем, кого отправляли в места лишения свободы, но и лицам, которых удерживали в психиатрических больницах, составив поддельный диагноз.

Гражданам, которые стали жертвами репрессий, выплачивают пособие. Его размер устанавливается в зависимости от того, где удерживался человек, и как долго он пребывал под репрессиями. Но при этом пособие может быть не более 10 тыс. рублей.

Начислят это пособие после обращения в Пенсионный фонд. Те, кто сделал это сразу после новогодних праздников, уже на этой неделе получат пособия. Как объяснили в ПФР, деньги придут на счет гражданину в течение пяти рабочих дней после обращения и принятия положительного решения о выплате.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей