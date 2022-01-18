Пожилых жителей РФ предупредили о 5 жестких запретах при получении пенсионных выплат

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Пожилых жителей РФ предупредили о 5 жестких запретах при получении пенсионных выплат
Экономика
Фото из открытых источников

Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие законодательные нормы не может нарушить пенсионер  при получении выплат.

Она подчеркнула, что нарушение ряда запретов может закончиться даже привлечением к уголовной ответственности, передает PRIMPRESS.

Так, нельзя получать пенсию или льготы по двум основаниям. Поэтому нельзя получать пенсию по старости и пенсию как инвалид. Нельзя оформить пенсию за выслугу лет по линии военного ведомства и оформить также пенсию по старости.

Нельзя получать доплату за иждивенца, если уже не действуют основания для ее начисления. Например, такую доплату начисляют пожилым родителям если их дети учатся на стационаре в вузе. Но если ребенок отчислен, то необходимо сообщить сразу же в ПФР. Также пенсионеру запрещено оформлять уход за нетрудоспособными родственниками, поскольку эта доплата начисляется только тем, кто не имеет никаких доходов, в том числе пенсии или пособия по безработице.

Важно уведомлять ПФР о переезде в другой регион. В ряде регионов действуют дополнительные коэффициенты при начислении пенсии. И если пенсионер выезжает из региона, то их получение считается незаконным. Также придется отказаться от социальных доплат и пенсий гражданам, которые выезжают на постоянное место жительства в другую страну.

Стоит также учитывать, что некоторые доплаты начисляются только неработающим пенсионерам. Это социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума, доплаты за сельский стаж, социальная пенсия по старости, которая назначается при отсутствии требуемого стажа или баллов, а также досрочная пенсия и пенсия по случаю потери кормильца для супруга, который ухаживает за детьми до 14 лет. Работающий пенсионер не может их получать и обязан уведомить ПФР о том, что работает после выхода на пенсию, либо устроился на работу, пробыв некоторое время без работы.

Важно отметить, что эти ограничения действуют также и при выполнении разовой работы по гражданскому договору, даже если официально пенсионер не был трудоустроен снова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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