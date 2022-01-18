Пожилых жителей РФ предупредили о 5 жестких запретах при получении пенсионных выплат

Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие законодательные нормы не может нарушить пенсионер при получении выплат.

Она подчеркнула, что нарушение ряда запретов может закончиться даже привлечением к уголовной ответственности, передает PRIMPRESS .

Так, нельзя получать пенсию или льготы по двум основаниям. Поэтому нельзя получать пенсию по старости и пенсию как инвалид. Нельзя оформить пенсию за выслугу лет по линии военного ведомства и оформить также пенсию по старости.

Нельзя получать доплату за иждивенца, если уже не действуют основания для ее начисления. Например, такую доплату начисляют пожилым родителям если их дети учатся на стационаре в вузе. Но если ребенок отчислен, то необходимо сообщить сразу же в ПФР. Также пенсионеру запрещено оформлять уход за нетрудоспособными родственниками, поскольку эта доплата начисляется только тем, кто не имеет никаких доходов, в том числе пенсии или пособия по безработице.

Важно уведомлять ПФР о переезде в другой регион. В ряде регионов действуют дополнительные коэффициенты при начислении пенсии. И если пенсионер выезжает из региона, то их получение считается незаконным. Также придется отказаться от социальных доплат и пенсий гражданам, которые выезжают на постоянное место жительства в другую страну.

Стоит также учитывать, что некоторые доплаты начисляются только неработающим пенсионерам. Это социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума, доплаты за сельский стаж, социальная пенсия по старости, которая назначается при отсутствии требуемого стажа или баллов, а также досрочная пенсия и пенсия по случаю потери кормильца для супруга, который ухаживает за детьми до 14 лет. Работающий пенсионер не может их получать и обязан уведомить ПФР о том, что работает после выхода на пенсию, либо устроился на работу, пробыв некоторое время без работы.

Важно отметить, что эти ограничения действуют также и при выполнении разовой работы по гражданскому договору, даже если официально пенсионер не был трудоустроен снова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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