Лондон перебросил на Украину три самолета с неизвестным вооружением и военнослужащими

В течение последних суток на Украину прибыли три военно-транспортных самолета ВВС Великобритании, которые доставили в страну очередную партию вооружения в рамках оказываемой Лондоном военной помощи Киеву.

Что конкретно на борту приземлившихся воздушных судов, неизвестно. Журнал «Фокус» сообщает, что прибывшие на Украину военные транспортники поставили Украине комплексы NLAW - переносные противотанковые управляемые ракеты.

Также в публикации сказано, что английские борты, которые доставляли Киеву оружие, намеренно облетали воздушное пространство Германии из-за ее позиции касательно поставок Киеву оружия по линии НАТО.

Авторы одного специализированного портала, информация которого не всегда соответствует действительности, поспешили выдвинуть собственную версию. Ее суть сводится к тому, что Лондон перебросил Киеву противотанковые ракетные комплексы Brimstone. Минувшей осенью о возможности поставок Киеву таких комплексов объявлял глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Информация о том, что Королевство доставило Украине легкие противотанковые комплексы, вероятно, действительности не соответствует, сказано в публикации. Эксперты прикинули, что для того, чтобы перебросить такое вооружение, было бы достаточно одного самолета.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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