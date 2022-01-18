В феврале 2022 года ожидается рекордное повышение ЕДВ и НСУ: сколько получат пенсионеры и льготники

В феврале 2022 года в России ожидается увеличение размера многих выплат. Индексация будет рекордной за последние годы. На повышение могут рассчитывать многие граждане, которые являются федеральными льготниками.

С февраля вырастет размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Ее повышают на размер фактической инфляции по итогам минувшего года. Согласно информации Росстата, она составила 8,4%. Стало быть, именно на такую величину повысят ЕДВ.

Выплату эту по линии ПФР получает 61 категория федеральных льготников. Как отмечает «Экономика сегодня» , герои РФ и Советского Союза после индексации будут получать 74616,99 рубля, Герои Труда и соцтруда - 55019,02 рубля. Инвалидам войны выплаты повысят до 6328,41 рубля, ветеранам боевых действий - до 3481,85 рублей.

Инвалиды первой группы могут рассчитывать на ежемесячную выплату 4430,7 рубля, второй - 3164,22 рубля, третьей - 2533 рубля.

ЕДВ для детей-инвалидов после индексации вырастет до суммы 3164,22 рубля.

С февраля на такую же величину в 8,4% будет проиндексирован и набор социальных услуг (НСУ). Он дает возможность инвалидам, блокадникам, труженикам тыла и другим федеральным льготникам получить лекарства, путевки в санатории, бесплатный проезд и так далее.

С февраля сумма денежного эквивалента за лекарства вырастет до 1011,6 рублей в месяц, путевки в санаторий - до 144,37 рублей, бесплатного проезда на железнодорожном и междугороднем транспорте - до 134,04 рублей.

Что касается общего размера НСУ, после февральского повышения сумма составит 1313,43 рубля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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