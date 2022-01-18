Пенсии россиян ждет рекордное за 10 лет сокращение

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Пенсии россиян ждет рекордное за 10 лет сокращение
Экономика
Фото из открытых источников

Обесценивание рубля на мировом финансовом рынке привело к тому, что за последнее десятилетие пенсионные выплаты в России значительно снизились.

Как сообщает Росстат, средняя пенсия в минувшем году составила 15 744 рубля. По курсу размер выплаты равняется 207,05 доллара. В 2017 году сумма пенсий составила 7 476,3 рубля, что равняется 249,21 доллара, а это в полтора раза выше, чем сейчас. 

Сейчас 1 российский рубль равен 76 долларам США. Соответственно, выплата составляет 207,05 долларов. В 2010 году средняя пенсионная выплата была почти вдвое меньше - она составляла 7 476,3 рубля. Но курс американской валюты тогда был на уровне от 29 до 30 рублей. Таким образом,  пенсия в 2010 году составляла 249,21 доллар, что почти в полтора раза больше, чем  сейчас. Согласно прогнозу Минфина, средний размер пенсионных выплат к 2024 году достигнет 20 000 рублей. 

Отметим, что уровень инфляции по итогам 2021 года достиг рекордно высоких показателей - 8,6%. Как известно, с 1 января на 5,9% были проиндексированы страховые выплаты неработающих пенсионеров. В апреле будет произведена индексация социальных пенсий на 7,7%. Но едва ли это повысит уровень жизни российских пенсионеров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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