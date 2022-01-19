Россиянам в квитанции ЖКХ впишут новый неприятный сюрприз с 1 февраля 2022 года

В феврале россияне получат квитанции ЖКХ с неприятным изменением, но все же оно будет не для всех.

Изменения коснутся тех, кто не успел заплатить вовремя за предыдущий месяц, пишет PRIMPRESS .

С февраля к должникам будут вводить штрафные санкции за просроченную оплату коммунальных услуг. Об этом уже сообщили компании, поставляющие населению электрическую энергию.

Хотя многие граждане не успели уплатить квитанции ЖКХ, немало и тех, кто решил потратить деньги на новогодние праздники, а коммунальные услуги оплатить позднее. Тем не менее, за январь и тем, и другим придется уже уплатить пеню.

Стоит отметить, что первый месяц просрочки не повлечет штрафных санкций и, по сути, должника предупредят о последствиях несвоевременной уплаты долга, но со второго по третий месяц задолженности пеня составит 1/300 ставки рефинансирования Банка России от суммы долга.

То есть, за просрочку придется платить ежедневно 0,04% долга, и если долг не будет уплачен за три месяца, то пеня вырастет в два раза.

На такой шаг поставщики электроэнергии пошли для того, чтобы снизить уровень задолженности россиян за ЖКХ.

Также стоит понимать, что при неуплате долга ресурсная компания может обратиться в суд и в таком случае придется иметь дело уже с судебными приставами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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