Пенсионеров в России предупредили о новой катастрофе после индексации пенсий на 8,6%

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Пенсионеров в России предупредили о новой катастрофе после индексации пенсий на 8,6%
Экономика
Фото из открытых источников

Эксперты сообщили о негативных последствиях программы по индексации пенсий на 8.6%. Указывается, что такое значительное увеличение пенсий спровоцирует резкий и стремительный рост цен на продуктовые товары — соответственно, отечественная валюта будет терять свою покупательскую способность. Об этом пишет «Primpress.ru».

Пенсионный консультант Сергей Власов спрогнозировал ухудшение материального благосостояния пенсионеров, которое может произойти сразу после индексации пенсионных выплат. Эксперт отметил, что повышение страховых пенсий на показатель в 8.6% определенно не сможет удержать рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, что опять приведет к скачку инфляции. 

Таким образом, в попытке сдержать рост инфляции, правительство наоборот, применяет фактор, который ускоряет ее развитие, а именно, повышает пенсии на большой показатель. 

«В сентябре 2021 года пенсионерам разово выдали по 1000 рублей и продукты сразу же подорожали минимум на 15%. Поэтому учитывая такую высокую индексацию пенсий, нам нужно ожидать новых рекордов по инфляции», - прокомментировал Сергей Власов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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