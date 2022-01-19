В Киеве заявили о вторжении трех истребителей ВВС Республики Беларусь

Киев предоставил информацию о внедрении на территории страны минимум трех истребителей ВВС Республики Беларусь. По данным украинских корреспондентов, белорусские истребители во время полета нарушили воздушные границы Украины, передает «Avia.pro».

Согласно данным украинских медиа, в ночь на 19 января трое белорусских истребителей осуществили незаконное пересечение границ Украины во время своего запланированного полета. В связи с этим в Луцке, Львове и Василькове были подняты по тревоге подразделения ПВО и ВВС украинской армии.

В Минобороны Белоруссии никак не подтвердили и не прокомментировали указанную информацию, однако украинские журналисты отмечают, что такое нарушение со стороны Республики Беларусь является далеко не первым — белорусские истребители и ранее осуществляли полеты в критической близости от украинской границы. Эксперты отмечают, что характер данных полетов явно свидетельствует о готовящейся провокации, и вероятнее всего, в ней примут участие и российские силы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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