Раскрыт механизм начисления индексации пенсии на 8,6% и доиндексации на 2,7%

Зампредседателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова во время сегодняшней беседы с журналистами раскрыла механизм индексации и доиндексации пенсий неработающим пенсионерам. Ее разъяснения помогут гражданам не запутаться и сориентироваться, на какую прибавку стоит рассчитывать.

Как уже всем известно, с 1 января в РФ пенсии (речь здесь и далее только о страховых, для неработающих пенсионеров, - Авт.) были проиндексированы на 5,9%. Такой показатель был заложен в бюджете с учетом прогнозного показателя инфляции. Но реальный уровень за 2021 год составил 8,39%.

После того, как Росстат представил данные, президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить пенсии на 8,6%.

Однако это не означает, что в январе пенсионерам повысили пенсии на 5,9%, а в феврале выплаты будут проиндексированы еще. Причем, уже на 8,6%.

Сенатор Бибикова раскрыла механизм индексации и доиндексации.

«Думаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», - растолковала она.

Таким образом, доплата к пенсии в январе будет на уровне 2,7%. И придет, вероятно, в феврале.

А в марте пенсионерам «зайдет» только чистая пенсия, проиндексированная к декабрю минувшего года на 8,6%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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