Эксперт рассказала, почему за 30 лет стажа дают пенсию всего 10 000 рублей

Как ни странно, но десятилетий рабочего стажа позволяют пенсионерам получать выплату в размере всего около 10 тысяч рублей. Причина такой несправедливости кроется в нормах нынешнего законодательства.

О подобной проблеме рассказала пенсионерка 1962 года рождения. В 2017 году женщине назначили пенсию и тогда ее размер составлял 10 тысяч рублей, еще 1140 рублей ей назначили в качестве прибавки за иждивенца.

Но когда ее дочь закончила обучение, доплату убрали. В итоге пенсионерка стала получать выплату в размере 10 337 рублей. Женщина была этому крайне удивлена, так как у нее был рабочий стаж 33 года. Зарплата у женщины была невысокой. В 2003 году она овдовела и осталась с четырьмя несовершеннолетними. Работала по возможности и сейчас продолжает трудовую деятельность. Женщина задает вопрос: 10 337 рублей - это нормальный размер пенсии для работника, имеющего 33 года рабочего стажа?

Эту непростую ситуацию разъяснила пенсионный эксперт Анастасия Киреева. По ее словам, размер пенсии в России зависит даже не столько от стажа, сколько от накопленных человеком пенсионных баллов, которые начисляет ПФР за счет взносов, поступающих от работодателей. Если официальная зарплата у пенсионера была небольшая, то и взносов было немного, пишет primpress.ru .

Таким образом, при наличии тридцатилетнего стажа выплата может быть низкой, если баллов было накоплено немного.

Помимо прочего, в России не индексируются пенсии работающим пенсионерам, упомянула эксперт. При увольнении пенсионеру начисляют прибавку за все годы. Если уволиться и потом опять устроиться на работу, то выплату проиндексируют и пенсионер будет получать повышенную, отметила Киреева.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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