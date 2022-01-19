В Петербурге получатели пенсий и пособий получат новые выплаты в январе 2022 года

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В Петербурге получатели пенсий и пособий получат новые выплаты в январе 2022 года
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Многие россияне, являющиеся получателями пенсий и других социальных выплат, уже 20 января получат деньги от Пенсионного фонда РФ.

Средства зачислят на счета граждан, открытые в Сбербанке, а клиентам других банков деньги уже перечислили. Как сообщили в Пенсионном фонде, этап финансирования денежных выплат за январь продолжится.

В  четверг ожидается перечисление средств жителям Санкт-Петербурга. Деньги можно получить через отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», если средства  зачисляются на бескарточный счет. Кроме того, выплата поступит на  банковскую карту.

Получить деньги завтра могут проживающие в Московском, Петроградском, Василеостровском, Пушкинском, Колпинском и Кировском районах северной столицы. В остальных районах города выплаты через Сбербанк пенсионеры получат 21 и 24 января.

Отметим, что средний размер пенсий в Петербурге в прошлом году составлял 17 296 рублей. Но в конце января деньги поступят уже с учетом индексации на 5,9 %. А в феврале пенсионерам придут выплаты, повышенные на 8,6 %.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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