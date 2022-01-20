ВС Украины массово стягивают РСЗО «Смерч» к линии фронта в Донбассе

В Донбассе замечены тяжелые реактивные системы залпового огня «Смерч», которые состоят на вооружении ВСУ.

Украинские военные начали перебрасывать их ближе к линии разграничения, передает Авиа.про .

Эти РСЗО могут поражать цели на расстоянии в 70-90 километров, а площадь поражения позволяет за один удар уничтожить сразу несколько городских кварталов.

Пока точной информации о том, какое количество таких реактивных систем ВСУ стянули в Донбасс, нет. Но ранее сообщалось, что ВСУ имеет на вооружении 80 РСЗО «Смерч». И если все они переброшены к линии разграничения, то это говорит об очень серьезной эскалации ситуации, поскольку, с учетом дальности этого вооружения, под ударом окажется любая точка самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Учитывая то, что ВСУ получили практически полную информацию о районах концентрации сил ополчения, собранную американской разведкой, ситуация для защитников ЛДНР складывается непростая. При использовании ВСУ РСЗО «Смерч» ДНР и ЛНР могут понести серьезные потери.

Эксперты отмечают, что сейчас ситуация в Донбассе на критическом уровне, так как Киев не хочет соблюдать Минские договоренности, и постоянно идет на эскалацию в регионе. Тем не менее, пока никаких попыток штурма самопровозглашенных республик не предпринимается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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