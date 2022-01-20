Некоторые россияне получат по 13 890 рублей

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Некоторые россияне получат по 13 890 рублей
Экономика
Фото из открытых источников

Некоторые российские граждане получат положенное им денежное пособие в увеличенном размере. В Министерстве труда и социальной защиты населения заявили, что с начала этого года сумма выплаты по беременности и родам увеличилась. Заметим, что у пособия есть минимальные и максимальные пороги, а также его размер зависит от того, как прошли роды и сколько детей родилось в семье. 

Так при нормальном течении родов минимальный размер декретных выплат составляет 63 932 рубля, а максимальная сумма равна 360 164 рублям. Если же роды проходили с осложнениями, то женщина может получить минимальную сумму в 71 238 рублей, а максимальный же размер выплаты составит 401 325 рублей. Если родились несколько детей сразу, то такая семья получить от 88 592 до 499 84 рублей, пишет konkurent.ru.

Стоит заметить, что эти правила касаются только женщин, которые работали до беременности на протяжении более шести месяцев. Если трудовой стаж матери составляет менее этого срока, то она сможет рассчитывать на сумму, не превышающую МРОТ.

В нынешнем году этот показатель после увеличения составляет 13 890 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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