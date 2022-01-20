Названы пенсионеры в РФ, которым не поможет индексация на 8,6%

Пенсионный эксперт Сергей Власов прокомментировал индексацию пенсий на 8,6%.

Он полагает, что эта прибавка вряд ли существенно повысит уровень жизни пожилых россиян, пишет PRIMPRESS . Власов подчеркнул, что расходы пенсионеров в России за последние годы существенно выросли, поскольку высокая инфляция была выше уровня индексации. При этом в 2021 году инфляция и вовсе была рекордной за последние шесть лет и в реальности расходы выросли более чем на 8,6%.

Власов отметил, что за минувший год продукты в среднем по стране подорожали на 20%, а лекарства стали дороже на 10%. Также подорожали коммунальные услуги, выросли расходы на транспорт.

По подсчетам эксперта, за 2021 год расходы пенсионеров выросли в среднем на 2 тыс. рублей. А с учетом индексации в 8,6%, на такую сумму вырастет пенсия только у тех, кто получал около 30 тыс. рублей, а таких пенсионеров в стране не так много.

«Только такие пенсионеры кое-как могут справиться с последствиями инфляции. У других же реальный размер пенсии продолжит снижаться», - отметил Власов.

Поэтому у тех, кто получал меньше, реальные доходы еще больше сократятся, а таких пенсионеров в России все же большинство, поскольку даже средняя пенсия по стране существенно ниже 30 тыс. рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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