В Петербурге пассажиры избили водителя автобуса

Во время движения одного из пассажирских автобусов двое вошедших в салон мужчин своим неадекватным поведением обратили на себя внимание водителя. Пассажиры пытались курить, агрессивно вели себя по отношению к окружающим, провоцировали конфликты с другими людьми, находящимися в салоне.

Водитель несколько раз делал им замечания, но дебоширы их игнорировали. Когда автобус подъехал к очередной остановке, мужчина вышел из кабины, чтобы вновь попытаться утихомирить хулиганов. Однако в ответ на просьбу успокоиться разошедшаяся парочка набросилась на водителя и стала его избивать. Другие пассажиры вызвали на место происшествия сотрудников полиции и скорой помощи.

Одному из нападавших удалось сбежать, второго успели задержать подъехавшие стражи правопорядка. Водитель был госпитализирован. Во время обследования у него обнаружили закрытую ЧМТ, ушибы и сотрясения.

По данным полиции, доставленный в отделение полиции дебошир уже имел ранее судимость и в момент нападения находился под воздействием наркотических средств. На него составили административный протокол, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сбежавшего подельника ищут.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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