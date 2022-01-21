В ЦСР предупредили об ухудшении положения пенсионеров с 21 января 2022 года

Центр стратегических разработок РФ предоставил пессимистичный прогноз касательно покупательской способности пенсионных выплат. Эксперты определили, что стремительный рост инфляции нивелирует фактическое повышение пенсионных выплат, и возрастное население РФ не ощутит существенную материальную помощь от государства. Об этом пишет «Primpress.ru».

В связи с продолжающимся ростом инфляции финансисты спрогнозировали негативные последствия, которые в первую очередь затронут российских пенсионеров. Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Наталья Сафина отметила, что по состоянию на 14 февраля показатель инфляции повысился до 8.62%, что уже перекрывает тот процент, на который планируют повысить пенсии.

«Фактически, пенсионеры совсем не ощутят этой надбавки, поскольку покупательская способность этих средств теряется с каждым днем. Не исключено, что к концу 2022 года инфляция увеличится еще в 2 раза — это отрицательно скажется на благосостоянии именно пенсионеров, как наиболее уязвимого слоя населения», - прокомментировала Наталья Сафина.

Эксперт добавила, что для противодействия росту инфляции Центробанк может уже в феврале повысить ключевую ставку, однако такая мера вряд ли принесет финансовое облегчение для пенсионеров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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