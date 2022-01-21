В ЦСР предупредили об ухудшении положения пенсионеров с 21 января 2022 года

Всемирная организация здравоохранения предоставила разъяснения касательно применения бустерных доз вакцин против ковида. Эксперты уточнили, что
Некоторые петербургские чиновники даже установили новый хит музыканта Сергея Шнурова в качестве мелодии входящего звонка. Александр Беглов очевидно
Банги, 20 января. Советник президента ЦАР по безопасности Виталий Перфильев предложил российскому журналисту Максиму Шевченко приехать и поработать с
Петербургское дорожное ведомство «Коломяжское» объявило о начале поиска помощников для вывоза снега в Приморском и Выборгском районах города. Для
Рок-музыкант Анастасия Полева положительно отозвалась о вирусном клипе Сергея Шнурова «Пока так», в котором музыкант резко критикует превратившийся в
Власти Петербурга вот уже третью неделю подряд не могут справиться с вывозом коммунальных отходов. Переполненные мусорные баки продолжают «украшать»
В Петербурге зафиксирован очередной рекорд по количеству заболевших новой коронавирусной инфекций за сутки. 19 января зарегистрировано 4 382 случая,
Смольный все никак не может наладить эффективную ликвидацию последствий снегопадов. Результатом плохой работы коммунальщиков стали переполненные
В Санкт-Петербурге увеличилось количество обращений граждан, пострадавших от падения наледи с крыш и фасадов зданий. В сообществе «Мегаполис | ДТП и
Пресс-служба Смольного сообщила об открытии двух новых снегоприемных станций, куда будут свозить собранные с улиц Санкт-Петербурга сугробы и наледь.
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