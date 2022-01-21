Пенсионеры в РФ узнали свой новый размер пенсии с 1 февраля и обомлели

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Пенсионеры в РФ узнали свой новый размер пенсии с 1 февраля и обомлели
Экономика
Фото из открытых источников

Размер пенсии после февральской доиндексации неприятно удивил многих пенсионеров.

Просчитав, сколько они получат с учетом повышения на 8,4%, пожилые граждане отмечают, что даже такая индексация не покроет полностью рост расходов за последнее время, пишет PRIMPRESS.

Изначально на текущий год и вовсе была заложена индексация страховых пенсий на уровне 5,9%. Но по поручению президента РФ Владимира Путина, процент индексации повысили до 8,6%, поскольку по итогам 2021 года официально инфляция была на уровне 8,4%.

Тем не менее, такая индексация в реальности не даст возможности сохранить уровень доходов, который был на начало 2021 года.

«У меня пенсия 9141 рубль была в декабре. Да, это минималка, но все же. Получается, что с февраля будет 9 927 рублей. И что, я теперь заживу хорошо? Новой прибавки ни на что не хватит», - рассказывает пенсионерка Светлана.

И подобных историй множество. Пенсионеры рассказывают, что прибавки будет недостаточно, поскольку пенсии у них и так были небольшими, а инфляция сделала реальные доходы еще более скромными.

Пенсионеры отмечают, что продукты подорожали за год на 20-30%, выросли цены на лекарства, поднялись тарифы ЖКХ. Поэтому говорить о том, что индексация в 8,6% высокая и защищает пенсионеров от обнищания, по мнению самих пожилых людей, оснований нет.

Жалуются пожилые люди и на то, что в ряде регионов слишком низкий прожиточный минимум, что лишает их возможности получать доплаты, связанные с ним.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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