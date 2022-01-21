Разовую выплату в 17 200 рублей получит каждый россиянин в возрасте от 28 до 72 лет

Получить 17,2 тыс. рублей смогут многие российские граждане, пишут в Сети.

Источники заявляют, что эта денежная выплата установлена для всех граждан нашей страны в возрасте от 28 до 72 лет. Люди пересылают друг другу сообщение о выплате.

В сообщении указано, что якобы правительство России уже приняло законопроект о единовременной выплате, и она будет перечислена со 2 февраля всем, кто родился в промежутке между 1950 и 1994 годами.

В сообщении даже есть ссылка, по которой предлагается перейти, чтобы проверить, есть ли в списке получателей этой выплаты фамилия человека. Тем, кто себя найдет в этом списке, якобы гарантировано будет начислена выплата.

Но специалисты в области кибербезопасности не рекомендуют верить в подобные сообщения, поскольку переходы по таким ссылкам могут закончиться потерей всех накоплений. Также нельзя предоставлять другим лицам или вводить на различных сайтах свои личные данные, данные банковской карты или счета.

Мошенники часто распространяют ссылки на свои ресурсы, чтобы получить данные граждан, открывающие доступ к их накоплениям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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