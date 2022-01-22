Украинский беспилотник Bayraktar TB2 приблизился к российской границе на расстояние 200 метров

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Украинский беспилотник Bayraktar TB2 приблизился к российской границе на расстояние 200 метров
Украина
Фото из открытых источников

В 200 метрах от российской границы был замечен украинский беспилотник Bayraktar TB2.

Как сообщает Авиа.про, очередная серьезная провокация произошла на границе с Белгородской областью.

Украинский дрон осуществлял патрульную миссию, в ходе которой пролетел на расстоянии лишь в 200 метров от российской территории. Источники сообщают, что дрон летел под поддельным кодом опознания, поэтому его идентифицировали как французский вертолет. Конечно же, полет французских вертолетов в данном районе невозможен.

Данные сервиса  «ADS-B Exchange» указывают, что летательный аппарат совершил полет у границы с Белгородской областью, взлетев с авиабазы в Харькове. Как раз на этой авиабазе находятся дроны Bayraktar TB2, которые Украина получила от Турции.

Изначально данные транспондера указывали, что в воздух поднялся французский вертолет, при этом часть информации была скрыта. Аппарат развил скорость до 160 километров в час. Эксперты отмечают, что, судя по доступным данным, в воздух поднялся БПЛА Bayraktar TB2.

Учитывая ситуацию на востоке Украины, произошедшее может быть расценено РФ как серьезная провокация. ВСУ располагает информацией о размещении российских сил в Белгородской области. Возможно украинские военные попытались вынудить военных РФ атаковать этот дрон. Но не исключено, что это была отработка удара по российским военным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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