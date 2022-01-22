Украинский беспилотник Bayraktar TB2 приблизился к российской границе на расстояние 200 метров

Некоторые петербургские чиновники даже установили новый хит музыканта Сергея Шнурова в качестве мелодии входящего звонка. Александр Беглов очевидно
Экономист, директор института нового общества Василий Колташов прогнозирует в России новые изменения, которые затронут сроки выхода на пенсию в
Банги, 20 января. Советник президента ЦАР по безопасности Виталий Перфильев предложил российскому журналисту Максиму Шевченко приехать и поработать с
Власти Петербурга вот уже третью неделю подряд не могут справиться с вывозом коммунальных отходов. Переполненные мусорные баки продолжают «украшать»
В Петербурге зафиксирован очередной рекорд по количеству заболевших новой коронавирусной инфекций за сутки. 19 января зарегистрировано 4 382 случая,
В Санкт-Петербурге увеличилось количество обращений граждан, пострадавших от падения наледи с крыш и фасадов зданий. В сообществе «Мегаполис | ДТП и
Смольный все никак не может наладить эффективную ликвидацию последствий снегопадов. Результатом плохой работы коммунальщиков стали переполненные
В пятницу, 21 января, в Калининском и Приморском районах не проводилось механизированной уборки снега. Это может привести к возбуждению новых
Лидер движения "Честный Петербург", юрист Никита Сорокин посоветовал губернатору Александру Беглову заняться решением городских проблем, а не
Смольный провалил старт мусорной реформы, из-за чего контейнерные площадки жилых дворов Петербурга теперь завалены отходами. Об этом свидетельствуют
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