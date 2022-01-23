Пожилым гражданам России сообщили, что новая индексация пенсий на 8,6% отменяется

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, стоит ли ожидать дополнительную индексацию страховых и военных пенсий на 8,6%. Он объяснил, что та информация, которая распространяется сейчас касательно возможности индексации пенсий, ввела многих пожилых людей в заблуждение, передает PRIMPRESS .

В СМИ сообщают, что по указу президента РФ Владимира Путина в феврале пройдет новая индексация пенсий. Будут проиндексированы и страховые пенсии, и пенсии, которые выплачивают военным пенсионерам. Якобы всем неработающим пенсионерам насчитают дополнительно 8,6%.

Но тут стоит учитывать, что на 8,6% пенсии вырастут к декабрьскому размеру. То есть чтобы понять, какой будет выплата, необходимо умножить на 1,086 пенсию, полученную в декабре 2021 года.

«Но дополнительной индексации именно на 8,6 процента не будет. Это очень важно сейчас проговорить. Потому что многие пенсионеры уже обрадовались, что к январской пенсии можно прибавлять большие суммы. Это не так», – подчеркнул Власов.

Ошибочным будет и расчет, когда январский размер пенсии увеличить на 2,7%, поскольку эти 2,7% стоит высчитывать тоже от декабрьской пенсии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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