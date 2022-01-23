Ордов: с 24 января 2022 года всех пенсионеров в РФ ждет новая беда

О новых трудностях для пенсионеров рассказал заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Эксперт опасается, что рост цен в России продолжится в ближайшее время, и это явно не будет приятным сюрпризом для незащищенных слоев населения, к которым, к сожалению, относятся и пенсионеры, передает PRIMPRESS .

К концу прошлого года, рассказывает Ордов, стало понятно, что инфляция в России раскрутилась достаточно сильно, поэтому в итоге индекс дефлятора существенно превысил индекс роста потребительских цен.

Ситуация, которая наблюдается на данный момент, говорит о том, что резких улучшений не будет, поэтому в первом полугодии 2022 года снова возможны неприятные сюрпризы в виде роста цен.

Факторов, которые могут спровоцировать инфляцию, немало, и это уже не только пандемия коронавируса. Ведь уже запущены процессы, когда повышать цены начнут уже сами производители.

«Вслед за ковидными волнами мы начнем отсчет инфляционных волн теперь уже по причине переноса цен производителей», – предупреждает Ордов.

Эксперт обратил внимание на ситуацию в Европе. Там в декабре прошлого года рост цен установил рекорд за все последние 30 лет. А учитывая то, что многие товары поставляются в Россию из Европы, то не стоит надеяться, что рост цен в Старом Свете не затронет Россию. Поэтому Ордов сомневается в возможности выйти на целевой уровень инфляции в 4-5% к концу текущего года, о чем говорят в Центробанке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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