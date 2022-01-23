Эксперт Власов: Пенсионерам РФ нужна новая справка о доходах с 1 февраля 2022 года

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Эксперт Власов: Пенсионерам РФ нужна новая справка о доходах с 1 февраля 2022 года
Экономика
Фото из открытых источников

Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, придется ли всем пенсионерам с 1 февраля получать справку для Федеральной налоговой службы.

В Сети появилось немало сообщений о том, что у пожилых людей вскоре будут требовать справку об уровне их материального обеспечения, пишет PRIMPRESS. Якобы этот документ будет необходим для ФНС.

Пенсионеры должны будут приходить в отделения ведомства и предоставлять информацию о своих доходах, указывая в том числе информацию о дополнительных доходах. И если окажется, что у пенсионера есть дополнительные доходы, то ему придется уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).  Сообщалось, что эта информация будет проверяться. Налоговая может запросить данные по банковским счетам пенсионера.

Власов отметил, что на данный момент у пенсионеров нет оснований для волнений. Налоговая не заявляла о планах вызывать пенсионеров для проверок.  Но действительно важно знать, что налоговое законодательство ужесточается и с накоплений придется уплатить налог. Но это коснется только накоплений свыше определенной суммы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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