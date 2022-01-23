Катасонов предрек россиянам массовое снятия всех денег со счетов

Доктор экономических наук Валентин Катасонов предположил, что россияне могут начать снимать средства со своих банковских счетов, устроив массовый «забег к банкоматам». Он пояснил, что у граждан свежи в памяти потрясения 90-х годов, поэтому они боятся многого.

Катасонов считает, что многие россияне при определенных условиях захотят обналичить свои сбережения. Доктор наук предположил, что это произойдет только в том случае, если граждане поймут, что в стране начинается период гиперинфляции. Еще до Нового года россияне заметили, что ценники на различные товары переписываются почти каждую неделю.

Заверения Минфина и Центробанка о том, что ситуация находится под контролем, на обычных потребителей не могут повлиять, пишет primpress.ru

Граждане не станут хранить средства в виде наличных, поэтому будут их тратить, чтобы деньги не смогли обесцениться, предрек Катасонов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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