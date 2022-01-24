Отдельным категориям граждан в РФ снизят пенсию в феврале 2022 года

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Отдельным категориям граждан в РФ снизят пенсию в феврале 2022 года
Экономика
Фото из открытых источников

О том, у кого в 2022 году может снизиться пенсия, рассказала бывшая глава юридической группы в одном из управлений Пенсионного фонда России Ирина Сивакова.

Она сообщила, что пять категорий россиян могут столкнуться со снижением получаемых выплат в феврале, пишет URA.RU.

Так, сократится выплата, если это пенсия по случаю потери кормильца и за ее получением обратился еще один иждивенец. Если пенсия ранее была рассчитана на одного иждивенца, то после обращения второго ее пересчитают уже с учетом двух получателей, а это значит, что выплата того, кто получал ее ранее, сократится.

Сократится также выплата и у инвалидов, которые достигли пенсионного возраста. Если на момент достижения пенсионного возраста выплаты по инвалидности начислялись 10 лет и более, то закон запрещает устанавливать пенсию по старости в меньшем размере. Но в обратном случае это разрешено.

Также может сократится пенсия у тех, кто переехал из северного региона и не имеет стажа в 15 лет в районах КС или 20 лет в приравненных местностях. Также может сократиться выплата, если пенсионер переезжает из северного региона с высоким районным коэффициентом и имеет указанный выше минимум северного стажа, поскольку в новом регионе выплата будет рассчитана с учетом местного районного коэффициента.

Лишатся выплаты и те дети, которые потеряли ранее кормильца и уже достигли 18-летнего возраста. Но им могут сохранить выплату, если они учатся на дневном отделении.

Сократится размер пенсии и у тех, кто выехал из России и получил вид на жительство в другой стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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