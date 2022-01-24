19fortyfive: РФ планирует провести на Украине аналог операции США «Буря в пустыне»

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19fortyfive: РФ планирует провести на Украине аналог операции США «Буря в пустыне»
Украина
Фото из открытых источников

Россия планирует провести на Украине спецоперацию, аналогичную американской «Буре в пустыне» 1991 года. Об этом пишут авторы американского издания 19fortyfive.

Тогда благодаря операции «Буря в пустыне» были, фактически, разбиты вооруженные силы Ирака, поскольку командование лишилось контроля над ситуацией.

«Операция включала в себя 42-дневную воздушную кампанию коалиции под руководством США, поддерживаемую космическими и кибернетическими возможностями, за которой последовала сокрушительная наземная фаза», - напоминают журналисты.

Россия тщательно изучила американский опыт, признав его успешным, и подготовилась к проведению аналогичной операции. Тренировочной базой, по данным американских авторов, выступила Сирия. На ее территории Москва неоднократно демонстрировала элементы «Бури в пустыне».

Сейчас, утверждают авторы, Россия абсолютно готова к многокомпонентной военной кампании против Украины. Она будет состоять из технологической, аэрокосмической, информационной и киберопераций. Они, подчеркивается в статье, позволят Москве усилить наземное «вторжение» и захватить часть Восточной Украины.

Как пишет СМИ со ссылкой на публикацию 19fortyfive, Москва уже перебросила свои воздушные, ракетные и радиоэлектронные силы из всех военных округов, и объединила их по всей периферии Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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