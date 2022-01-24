Петербуржец запустил в кассира сметаной за просьбу надеть маску

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Петербуржец запустил в кассира сметаной за просьбу надеть маску
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В одном из магазинов Петербурга покупатель неадекватно отреагировал на просьбу кассира надеть защитную маску и запустил в него банку сметаны. Об инциденте, который произошел на днях в Выборгском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

19 января сего года в магазине на Ярославском проспекте кассир попросил вошедшего в помещение без маски покупателя надеть это средство индивидуальной защиты. Мужчина вместо того, чтобы прислушаться, обрушил на сотрудника маркета ушат нецензурной брани. Затем еще и швырнул в голову кассиру банку сметаны. Мужчина получил повреждения - ссадины на шее, и написал заявление в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои) в отношении мужчины, вступившего в конфликт с кассиром магазина в Выборгском районе», - рассказал источник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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