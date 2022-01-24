По 2000 рублей получит каждый работающий гражданин в РФ с 1 февраля 2022 года

В Министерстве здравоохранения России растолковали, почему не публикуется статистика по летальным исходам от коронавируса среди вакцинированных. В
Международный уголовный суд в Гааге приступил к рассмотрению материалов, поступивших по итогам крупнейшего международного расследования с участием
Российским пенсионерам, которые заработали стаж до 1991 года, сообщили хорошую новость. Пожилым гражданам рассказали о возможности перерасчета выплат
Пресс-служба Смольного отчиталась о ликвидации в 2021 году 127 коммунальных аварий специалистами «Городской аварийно-восстановительной службы
Лидер движения "Честный Петербург", юрист Никита Сорокин посоветовал губернатору Александру Беглову заняться решением городских проблем, а не
Благодаря строительству транспортно-пересадочных узлов в Петербурге появятся новые точки развития деловой активности, заявил гендиректор компании
Строителей компании «ЛСР» в принудительном порядке заставили убирать дворы Петроградского района Санкт-Петербурга от снега и льда. По словам рабочих,
Мусорной реформы в Санкт-Петербурге как таковой нет. Наблюдается передел рынка отходов, заявил активист и участник движения «Центральный район за
Петербуржцев возмутил очередной отчет Комблага на официальной странице комитета во «ВКонтакте». В понедельник коммунальщики отчитались о якобы
Блогер Илья Варламов пригласил петербургского губернатора Александра Беглова лично оценить качество уборки снега и наледи во время совместной пешей
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