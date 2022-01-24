По 2000 рублей получит каждый работающий гражданин в РФ с 1 февраля 2022 года

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По 2000 рублей получит каждый работающий гражданин в РФ с 1 февраля 2022 года
Экономика
Фото из открытых источников

Прибавку в размере около 2 тысяч рублей будет получать каждый работающий гражданин РФ, начиная с февраля 2022 году. По комментарию представителей Роструда, работодатели обязаны повысить своим сотрудникам зарплату на процент инфляции и в среднем по стране такое увеличение составит 2 тысячи рублей, передает «Primpress.ru».

Согласно данным аналитика Росстата, средний размер заработной платы в РФ по состоянию на январь 2022 года составляет 60 тысяч рублей — при этом уровень модальной зарплаты остается в пределах 25 тысяч рублей. Исходя из приведенных данных, средний размер прибавки для россиян должен составить около 2 тысяч рублей — в случае, если работодатель не пойдет на нарушение статьи Трудового кодекса РФ. 

В таком случае его ожидает штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей — для предприятий и организаций сумма штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей. Специалисты отметили, что все работодатели обязаны придерживаться законодательства, и повысить зарплаты сотрудникам на показатель инфляции, который составляет 8.39% — однако контролирующий орган, который бы следил за выполнением данного обязательства, пока сформирован не был.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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