Украинский генерал Павлюк: 20 февраля начнется вторжение России с юго-востока

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал дату, в которую якобы Россия пойдет в наступление на Украину. По его сведениям, «вторжение» должно состояться уже 20 февраля 2022 года. Об этом сегодня пишет The Times, журналисты которой побеседовали с генералом.

Павлюк заверил, что «вторжение» России начнется с юго-востока. Это объясняется тем, что именно на этом направлении сосредоточена значительная часть оборонных предприятий страны.

«Среди различных сценариев 20 февраля отмечается как потенциальная дата начала вторжения: именно тогда в Пекине заканчиваются зимние Олимпийские игры, и 69-летний президент Путин, стремящийся ухаживать за китайцами, возможно, не захочет запятнать это событие. Это также знаменует собой завершение совместных российско-белорусских учений на границе с Украиной», — цитирует Павлюка в интервью The Times агентство URA .

Напомним, Запад продолжает нагнетать обстановку вокруг ситуации с Украиной. Вчера НАТО объявило о расширении своего военного присутствия в Восточной Европе из-за риска вооруженного конфликта, а некоторые страны начали эвакуацию дипломатов и членов их семей из Киева. МИДы некоторых государств советуют своим гражданам удержаться от поездок в Россию и на Украину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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