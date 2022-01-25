Депутат Госдумы Бородай: Война в Донбассе затронет Ростовскую область

Вероятность войны в Донбассе прокомментировал руководитель «Союза добровольцев Донбасса», действующий депутат Госдумы Александр Бородай.

Он отметил, что обеспокоен тем, как там развиваются события, добавив, что вероятность нового витка военных действий очень высока. Очередное обострение, по его мнению, возможно весной, и не исключено, что в апреле там снова начнутся военные действия.

Бородай добавил, что в случае масштабных военных действий, есть большой риск того, что они распространяться и на Ростовскую область.

«Противник действительно готовит наступление на Донбасс. По оценкам нашей разведки, там где-то не менее 120 тысяч человек, большое количество бронетехники. Нам остается воевать», — сказал Бородай.

По его словам, конфликт в Донбассе рано или поздно закончится войной, если власть в Киеве не сменится. Не исключено, что наступление ВСУ начнут сейчас, когда земля еще подмерзшая. Если же с решением о наступлении они повременят, то следует ожидать нового витка конфликта в апреле, когда дороги подсохнут после мартовской беспутицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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