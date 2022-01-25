Депутат Госдумы Бородай: Война в Донбассе затронет Ростовскую область

Image 16+
Депутат Госдумы Бородай: Война в Донбассе затронет Ростовскую область
Украина / В России
Депутат Госдумы Александр Бородай

Вероятность войны в Донбассе прокомментировал руководитель «Союза добровольцев Донбасса», действующий депутат Госдумы Александр Бородай.

Он отметил, что обеспокоен тем, как там развиваются события, добавив, что вероятность нового витка военных действий очень высока. Очередное обострение, по его мнению, возможно весной, и не исключено, что в апреле там снова начнутся военные действия.

Бородай добавил, что в случае масштабных военных действий, есть большой риск того, что они распространяться и на Ростовскую область.

«Противник действительно готовит наступление на Донбасс. По оценкам нашей разведки, там где-то не менее 120 тысяч человек, большое количество бронетехники. Нам остается воевать», — сказал Бородай.

По его словам, конфликт в Донбассе рано или поздно закончится войной, если власть в Киеве не сменится. Не исключено, что наступление ВСУ начнут сейчас, когда земля еще подмерзшая. Если же с решением о наступлении они повременят, то следует ожидать нового витка конфликта в апреле, когда дороги подсохнут после мартовской беспутицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Депутат Госдумы Бородай: Война в Донбассе затронет Ростовскую область

Сегодня, 10:33

Украинский генерал Павлюк: 20 февраля начнется вторжение России с юго-востока

Сегодня, 09:33

19fortyfive: РФ планирует провести на Украине аналог операции США «Буря в пустыне»

Вчера, 13:28

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 приблизился к российской границе на расстояние 200 метров

22-01-2022, 09:48

Украинские эксперты считают, что ПЗРК «Стингер» нужен только для партизанской войны

20-01-2022, 16:13

ВС Украины массово стягивают РСЗО «Смерч» к линии фронта в Донбассе

20-01-2022, 09:53

В Киеве заявили о вторжении трех истребителей ВВС Республики Беларусь

19-01-2022, 10:13

Лондон перебросил на Украину три самолета с неизвестным вооружением и военнослужащими

18-01-2022, 14:18

БПЛА ОБСЕ обнаружил в Донбассе 50 новых танков и 25 артиллерийских орудий

17-01-2022, 10:48

Железнодорожный состав с российской военной техникой отправился к границе с Украиной

3-01-2022, 18:18

Стрелков назвал возможную дату нападения ВСУ на Донбасс

28-12-2021, 19:18

Косачев: Российские военные немедленно атакуют ВСУ в случае наступления на Донбасс

28-12-2021, 18:18

Украина на случай вторжения России начала готовить партизан

27-12-2021, 19:38

Wargonzo: в Одессе партизаны сожгли военную технику Вооруженных сил Украины

24-12-2021, 16:53

Эшелон российских установок разминирования УР-77 направился к границе Украины

6-12-2021, 13:18

Командующий ООС Павлюк рассказал о планах России по захвату Украины

3-12-2021, 21:33

Экс-депутат Верховной Рады Лещенко раскрыл планы Украины украсть у Запада формулу вакцины от COVID-19

26-11-2021, 16:03

Bloomberg: грязь поможет НАТО предсказать следующий шаг российской армии

26-11-2021, 09:48

Минобороны Украины: скопление войск России у границы достигнет пика в конце января

19-11-2021, 17:28

Появилась реальная опасность разрушения системы обороны самопровоглашенных республик Донбасса

31-10-2021, 16:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Российский врач Кашаба: нас ждут большие откровения о вакцинах против коронавируса
  • Вчера, 13:33

Российский врач Кашаба: нас ждут большие откровения о вакцинах против коронавируса

Международный уголовный суд в Гааге приступил к рассмотрению материалов, поступивших по итогам крупнейшего международного расследования с участием

Появилась отличная новость для всех пенсионеров в РФ, работавших до 1991 года
  • 23-01-2022, 23:58

Появилась отличная новость для всех пенсионеров в РФ, работавших до 1991 года

Российским пенсионерам, которые заработали стаж до 1991 года, сообщили хорошую новость. Пожилым гражданам рассказали о возможности перерасчета выплат

Глава «Мегалайн»: на строительство ТПУ в Петербурге будет выделено 186 млрд рублей 
  • 22-01-2022, 19:46

Глава «Мегалайн»: на строительство ТПУ в Петербурге будет выделено 186 млрд рублей 

Благодаря строительству транспортно-пересадочных узлов в Петербурге появятся новые точки развития деловой активности, заявил гендиректор компании

Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов
  • Сегодня, 10:52

Смольный оштрафовал более 100 петербуржцев за посещение ресторанов без QR-кодов

Власти Санкт-Петербурга закрыли 20 заведений общепита и оштрафовали более 100 посетителей из-за нарушения антиковидных ограничений Смольного. В связи

Активисты заподозрили Смольный в переделе мусорного рынка под видом реформы
  • 23-01-2022, 20:55

Активисты заподозрили Смольный в переделе мусорного рынка под видом реформы

Мусорной реформы в Санкт-Петербурге как таковой нет. Наблюдается передел рынка отходов, заявил активист и участник движения «Центральный район за

Урбанист Варламов пригласил Беглова лично оценить качество уборки снега в Петербурге
  • Вчера, 21:49

Урбанист Варламов пригласил Беглова лично оценить качество уборки снега в Петербурге

Блогер Илья Варламов пригласил петербургского губернатора Александра Беглова лично оценить качество уборки снега и наледи во время совместной пешей

Новости партнеров
Новости партнеров
Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга
  • Сегодня, 16:13

Шнуров посвятил третий клип снежным проблемам Петербурга

Основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на официальной странице в YouTube новый клип, в котором указал на коммунальные проблемы

Комблаг отчитался об «ударной» работе дворников на фоне тысяч жалоб петербуржцев
  • Вчера, 16:22

Комблаг отчитался об «ударной» работе дворников на фоне тысяч жалоб петербуржцев

Петербуржцев возмутил очередной отчет Комблага на официальной странице комитета во «ВКонтакте». В понедельник коммунальщики отчитались о якобы

Катасонов предрек россиянам массовое снятия всех денег со счетов
  • 23-01-2022, 10:33

Катасонов предрек россиянам массовое снятия всех денег со счетов

Доктор экономических наук Валентин Катасонов предположил, что россияне могут начать снимать средства со своих банковских счетов, устроив массовый

Пожилым гражданам России сообщили, что новая индексация пенсий на 8,6% отменяется
  • 23-01-2022, 10:18

Пожилым гражданам России сообщили, что новая индексация пенсий на 8,6% отменяется

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, стоит ли ожидать дополнительную индексацию страховых и военных пенсий на 8,6%. Он объяснил, что та